Прогресс не стоит на месте – советские «цепочные» унитазы ушли в прошлое, а к ним на замену пришел смыв обыкновенной клавишей.
Интернет-магазин AQUASLIV предлагает купить кнопку слива для унитаза, а также другие сантехнические комплектующие в Москве по доступным ценам.
Назначение кнопки для унитаза
Классический сливной механизм обычно состоит из кнопки смыва, соединенной с узлом арматур слива-перелива воды в бачке. Смыв происходит сразу после нажатия клавиши. В отдельных моделях возможна регулировка объема сливаемой воды.
Как выбрать клавишу
Унитазные кнопки бывают разных видов:
- Одинарные (обыкновенные).
- Двойные – для бачков, оснащенных двухрежимным механизмом (смыв целой емкости или только ее половины – 3 или 6 литров).
- Клавиши для инсталляций (одинарные/двойные).
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