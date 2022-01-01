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Клавиши и кнопки слива для унитаза

Популярные модели

RS880033_1
1 000 руб.

Кнопка слива короткая двухрежимная для унитазов Roca (Рока)

8913630000001.1
1 000 руб.

Кнопка короткая двухрежимная для унитазов Jika

GB1929900361
3 900 руб.

Крышка бачка унитаза Gustavsberg Nordic и Basic

RS880025_1
950 руб.

Кнопка длинная двухрежимная для унитазов Roca (Рока)

1929900278
1 700 руб.

Кнопка слива для унитаза Gustavsberg Nordic 390 1929900278


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Кнопка слива для унитазов Ifo
✔ В наличии

Кнопка слива для унитазов Ifo

900 руб.
Тип
Кнопка
Артикул:
Z96609

Двухрежимная качающаяся кнопка смыва воды со стаканом и гайкой для ремонта сливного механизма бачка унитаза Ifo (Ифо) Unique / Ifo Cera / Ifo Unique.

Однорежимная кнопка Oli для унитаза Santek
✔ В наличии

Однорежимная кнопка Oli для унитаза Santek

900 руб.
Диаметр
38-45 мм
Количество режимов
одинарный
Материал
пластик
Цвет
хром
Артикул:
160212

Кнопка подходит для унитазов Santek с однорежимной системой смыва.

Однорежимная кнопка слива унитаза Oli
✔ В наличии

Однорежимная кнопка слива унитаза Oli

900 руб.
Артикул:
96003

Подходит для арматуры бачка с однорежимной системой смыва унитаза Oliveira

Кнопка длинная двухрежимная для унитазов Jika (Джика)
✔ В наличии

Кнопка длинная двухрежимная для унитазов Jika (Джика)

950 руб.
Тип
Кнопка
Количество режимов
2 режима
Длина
72 мм
Артикул:
8913640000001

Оригинальная двухрежимная кнопка слива для унитазов Jika (Джика) Высота кнопки 72 мм (длинная)

Кнопка длинная двухрежимная для унитазов Roca (Рока)
✔ В наличии

Кнопка длинная двухрежимная для унитазов Roca (Рока)

950 руб.
Тип
Кнопка
Артикул:
RS880025

Оригинальная двухрежимная кнопка слива для унитазов Roca (Рока) Высота кнопки 72 мм (длинная)

Кнопка короткая двухрежимная для унитазов Jika
✔ В наличии

Кнопка короткая двухрежимная для унитазов Jika

1 000 руб.
Тип
Кнопка
Назначение
для унитаза
Количество режимов
2 режима
Длина
42 мм
Модель
Jika Olymp, Jika Lyra, Jika Lyra Plus, Jika Baltic, Jika Zeta
Артикул:
8913630000001

Оригинальная двухрежимная кнопка слива для унитазов Jika (Джика) Высота кнопки 42 мм (короткая)

Кнопка слива короткая двухрежимная для унитазов Roca (Рока)
✔ В наличии

Кнопка слива короткая двухрежимная для унитазов Roca (Рока)

1 000 руб.
Тип
кнопка
Назначение
для унитаза
Количество режимов
2
Длина
42 мм
Модель
Acces, Access, Giralda, Gap Compact, Inspira, Liberti, Victoria, Apolo Plus, Dama, Dama Retro, Compact, Mitos, Meridian Compact, Faro, Dama, Dama – N, Dama Senso Compact, Frontalis, Hall, Veronica, Debba
Артикул:
RS880033

Оригинальная двухрежимная кнопка слива для унитазов Roca (Рока)

Кнопка слива для унитаза Gustavsberg
✔ В наличии

Кнопка слива для унитаза Gustavsberg

1 200 руб.
Количество режимов
2
Диаметр
37 мм
Длина
87 мм
Материал
пластик
Цвет
хром
Артикул:
GB19299P0201

Унитазы Gustavsberg комплектовались такой кнопкой с 2015 года

Однорежимная кнопка слива для унитаза Ifo
✔ В наличии

Однорежимная кнопка слива для унитаза Ifo

1 200 руб.
Тип
кнопка
Назначение
для унитаза
Модель
Ceranova, Aqua, Unique, Cascade, Cera
Диаметр кнопки
38 мм
Материал
пластик
Цвет
белый
Производитель
Швеция
Артикул:
Z98034

Однорежимная кнопка слива для унитаза Ифо

Кнопка слива для унитаза Vitra двухрежимная
✔ В наличии

Кнопка слива для унитаза Vitra двухрежимная

1 300 руб.
Диаметр
38 мм
Артикул:
V-4950

Двухрежимная кнопка слива для бачка унитаза Vitra. Подходит для механизма с тросиком.

Кнопка слива для унитаза Ido Aniara, Aria, Arabia
✔ В наличии

Кнопка слива для унитаза Ido Aniara, Aria, Arabia

1 300 руб.
Тип
Сливная кнопка
Количество режимов
Два режима слива
Назначение
Для сливного бачка
Диаметр отверстия крышки
38 - 48 мм
Длина резьбы
60 мм
Фаянс
Ido
Производитель
Финляндия
Материал
Пластик
Цвет
Глянец
Артикул:
ID01

Кнопка двухрежимная для сливного механизма Идо Аниара, Идо Ария, Идо Арабия

Сливная кнопка Grohe для унитазов
✔ В наличии

Сливная кнопка Grohe для унитазов

1 300 руб.
Тип
Кнопка слива
Назначение
Для сливного бачка
Диаметр отверстия крышки
38 - 48 мм
Количество режимов
Один режим слива
Фаянс
Grohe
Производитель
Германия
Материал
Пластик
Цвет
Хром
Артикул:
G-0074140000

Оригинальная кнопка Грое для унитазов европейских производителей.

Сливная кнопка Grohe для унитазов
✔ В наличии

Сливная кнопка для унитаза Jacob Delafon

1 300 руб.
Тип
Кнопка слива
Назначение
Для сливного бачка
Диаметр отверстия крышки
38 - 48 мм
Количество режимов
Один режим слива
Фаянс
Jacob Delafon
Производитель
Германия
Материал
Пластик
Цвет
Хром
Артикул:
J-0074140000

Оригинальная кнопка для унитаза Якоб Делафон.

Сливная кнопка Grohe для унитазов
✔ В наличии

Сливная кнопка для унитаза Villeroy&Boch

1 300 руб.
Тип
Кнопка слива
Назначение
Для сливного бачка
Диаметр отверстия крышки
38 - 48 мм
Количество режимов
Один режим слива
Фаянс
Villeroy&Boch
Производитель
Германия
Материал
Пластик
Цвет
Хром
Артикул:
V-0074140000

Оригинальная кнопка для унитаза Виллерой и Бох.

Сливная кнопка Grohe для унитазов
✔ В наличии

Сливная кнопка для унитаза Duravit Stark 1

1 600 руб.
Тип
Кнопка слива
Назначение
Для сливного бачка
Диаметр отверстия крышки
38 - 48 мм
Количество режимов
Один режим слива
Фаянс
Duravit
Производитель
Германия
Материал
Пластик
Цвет
Хром
Артикул:
D-0074140000

Оригинальная кнопка для унитаза Дуравит Старк 1.

Двухрежимная кнопка слива для унитаза Twyford
✔ В наличии

Двухрежимная кнопка слива для унитаза Twyford

1 600 руб.
Тип
кнопка
Количество режимов
2
Материал
пластик
Цвет
хром, белый
Артикул:
TW363

Кнопка двухрежимная для сливного механизма Twyford

Двухрежимная кнопка слива для унитазов Ido Trevi E
✔ В наличии

Двухрежимная кнопка слива для унитазов Ido Trevi E

1 800 руб.
Тип
кнопка
Назначение
для унитаза
Модель
Ido Trevi E
Материал
пластик
Цвет
белый
Производитель
Финляндия
Артикул:
Z6444201001

Оригинальная кнопка слива для унитазов Ido Trevi E (Идо Треви E) с двухрежимной системой смыва.

Палочки для сливного механизма унитаза Geberit Type 250
✔ В наличии

Палочки для сливного механизма унитаза Geberit Type 250

2 800 руб.
Тип
Кнопка
Артикул:
261.200.00.1

Оригинальные палочки для сливного механизма Geberit 261.200.00.1

Кнопка сливного механизма Geberit Type 290
✔ В наличии

Кнопка сливного механизма Geberit Type 290

3 350 руб.
Тип
кнопка
Назначение
для унитаза
Количество режимов
2
Длина
55 мм
Посадочное место
от 38 до 45 мм
Материал
пластик
Цвет
хром
Артикул:
243.318.21.1

Двухрежимная кнопка Geberit Type 290

Двухрежимная кнопка Geberit
✔ В наличии

Двухрежимная кнопка Geberit

3 600 руб.
Тип
кнопка
Назначение
для унитаза
Режим слива
двойной
Модель
Gustavsberg, Duravit, Hatria, Jacob Delafon, BelBagno, Globo, Laufen, Villeroy Boch, Geberit
Материал корпуса
пластик
Цвет
хром
Производитель
Швейцария
Артикул:
241.800.KD.1

Двухрежимная кнопка для арматуры Geberit

Крышка бачка унитаза Gustavsberg Nordic и Basic
✔ В наличии

Крышка бачка унитаза Gustavsberg Nordic и Basic

3 900 руб.
Тип
Крышка
Назначение
Для сливного бачка
Модель
Nordic, Basic
Длина
185 мм
Ширина
120 мм
Материал
Пластик, Сталь
Цвет
Белый
Производитель
Швеция
Артикул:
GB1929900361

Крышка бачка для унитазов Густавсберг моделей Basic, Nordic 390 серии.

Ручка с коромыслом для сливного механизма унитаза Twyford Chantal, Clarice и Provencal
✔ В наличии

Ручка с коромыслом для сливного механизма унитаза Twyford Chantal, Clarice и Provencal

7 900 руб.
Тип
Заливной механизм
Назначение
Для сливного бачка
Модель
Chantal, Clarice и Provencal
Материал ручки
Металл, пластик
Цвет
Хром, белый
Производитель
Англия
Артикул:
TW373

Ручка с коромыслом для сливного механизма унитазов Twyford Chantal, Clarice и для снятого с производства Provencal

Кнопка смыва Tectron Skate для писсуара Grohe Rapido U
✔ В наличии

Кнопка смыва Tectron Skate для писсуара Grohe Rapido U

44 890 руб.
Тип
Панель управления писсуара
Принцип работы
Сенсор
Ширина
116 мм
Высота
144 мм
Материал
Нержавейка, пластик
Цвет
Grohe StarLight® хромированная поверхность
Модель
Rapido U
Артикул:
37321000

Бесконтактная клавиша смыва для писсуара Grohe для Rapido U коллекции Tectron Skate

Фиксатор для толкателя кнопки Geberit
Нет в наличии

Фиксатор для толкателя кнопки Geberit

250 руб.
Артикул:
240.934.00.1
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Двухрежимная кнопка слива унитаза Duravit
Нет в наличии

Двухрежимная кнопка слива унитаза Duravit

900 руб.
Тип
Кнопка
Назначение
Для сливного бачка
Количество режимов
Два режима слива
Диаметр отверстия крышки
20-45 мм
Фаянс
Duravit
Производитель
Германия
Материал
Пластик
Цвет
Глянцевый хром
Артикул:
D-74601

Кнопка двойного смыва для арматуры бачка унитаза Duravit

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Двухрежимная кнопка слива унитаза Duravit
Нет в наличии

Двухрежимная кнопка слива унитаза Jacob Delafon

900 руб.
Тип
Кнопка
Назначение
Для сливного бачка
Количество режимов
Два режима слива
Диаметр отверстия крышки
20-45 мм
Фаянс
Jacob Delafon
Производитель
Франция
Материал
Пластик
Цвет
Глянцевый хром
Артикул:
J-74601

Кнопка двойного смыва для арматуры бачка унитаза Якоб Делафон

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Двухрежимная кнопка слива унитаза Duravit
Нет в наличии

Двухрежимная кнопка слива Geberit Type 240

900 руб.
Тип
Кнопка
Назначение
Для сливного бачка
Количество режимов
Два режима слива
Диаметр отверстия крышки
20-45 мм
Фаянс
Geberit
Производитель
Швейцария
Материал
Пластик
Цвет
Глянцевый хром
Артикул:
238.501.21.1

Кнопка двойного смыва для арматуры Геберит Тип 240 и Тип 230

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Кнопка слива для однорежимных унитазов IDO
Нет в наличии

Кнопка слива для однорежимных унитазов IDO

990 руб.
Артикул:
Z100019001

Кнопка слива используется в унитазах IDO Porsgrund, IDO Aniara, IDO Aria, IDO Arabia, IDO Lilje, IDO Trevi

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Однорежимная кнопка слива для унитаза Ifo
Нет в наличии

Однорежимная кнопка слива для унитаза Ifo

1 250 руб.
Тип
кнопка
Назначение
для унитаза
Модель
Ceranova, Aqua, Unique, Cascade, Cera
Диаметр кнопки
38 мм
Материал
пластик
Цвет
хром
Производитель
Швеция
Артикул:
Z99242

Однорежимная кнопка слива для унитаза Ифо.

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Двухрежимная кнопка слива для унитазов Ido Trevi E
Нет в наличии

Двухрежимная кнопка слива для унитазов Ido Trevi E

1 400 руб.
Тип
Кнопка
Назначение
Для унитаза
Модель
Trevi
Материал
Пластик
Цвет
Хром
Производитель
Финляндия
Артикул:
Z6444200001

Оригинальная кнопка слива для унитазов Ido Trevi E (Идо Треви E) с двухрежимной системой смыва.

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Прогресс не стоит на месте – советские «цепочные» унитазы ушли в прошлое, а к ним на замену пришел смыв обыкновенной клавишей.

Интернет-магазин AQUASLIV предлагает купить кнопку слива для унитаза, а также другие сантехнические комплектующие в Москве по доступным ценам.

Назначение кнопки для унитаза

Классический сливной механизм обычно состоит из кнопки смыва, соединенной с узлом арматур слива-перелива воды в бачке. Смыв происходит сразу после нажатия клавиши. В отдельных моделях возможна регулировка объема сливаемой воды.

Как выбрать клавишу

Унитазные кнопки бывают разных видов:

  • Одинарные (обыкновенные).
  • Двойные – для бачков, оснащенных двухрежимным механизмом (смыв целой емкости или только ее половины – 3 или 6 литров).
  • Клавиши для инсталляций (одинарные/двойные).

Звоните по телефону +7 (495) 220-45-41, проконсультируем и подберем кнопку к вашему унитазу!

Почему выбирают нас

  • Доставляем, устанавливаем и настраиваем оборудование с гарантией качества!
  • Работаем на рынке сантехники уже более 7 лет.
  • Поставляем отсутствующие в каталоге детали «под заказ».

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Ремонт унитаза Roca

Ремонт унитаза Roca

Ремонт унитаза Roca может потребоваться из-за поломок механизмов бачка или крышки сиденья.
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Ремонт унитаза IDO

Надежная финская сантехника тоже иногда выходит из строя, унитазы IDO не исключение.

Aquasliv.ru

  • г. Москва, Шоссе Энтузиастов 31с38, Пав. Б-7, этаж 1
  • +7 (495) 220-45-41
  • info@aquasliv.ru
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