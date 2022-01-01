Прогресс не стоит на месте – советские «цепочные» унитазы ушли в прошлое, а к ним на замену пришел смыв обыкновенной клавишей.

Интернет-магазин AQUASLIV предлагает купить кнопку слива для унитаза, а также другие сантехнические комплектующие в Москве по доступным ценам.

Назначение кнопки для унитаза Классический сливной механизм обычно состоит из кнопки смыва, соединенной с узлом арматур слива-перелива воды в бачке. Смыв происходит сразу после нажатия клавиши. В отдельных моделях возможна регулировка объема сливаемой воды.

Как выбрать клавишу

Унитазные кнопки бывают разных видов:

Одинарные (обыкновенные).

Двойные – для бачков, оснащенных двухрежимным механизмом (смыв целой емкости или только ее половины – 3 или 6 литров).

Клавиши для инсталляций (одинарные/двойные).

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